Pronostici e quote Antepost torneo ATP di Madrid 2024

L’Arsenal ha reagito bene all’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco andando a prendersi tre punti al Molineux ed ora ha la chance di mettere pressione sulle due grandi rivali nella lotta per il titolo che giocheranno il 24 ...

Grande inizio per l‘AIK, imbattuto dopo 4 giornate nelle quali ha vinto 2-0 contro una squadra sulla carta più forte come il Djurgarden. Più difficoltose invece le prime giornate per un IFK Varnamo che però al quarto tentativo ha fatto centro in ...