ATLAS | Jennifer Lopez fa squadra con l' IA nel trailer del film sci-fi Netflix

(Di martedì 23 aprile 2024) La pellicola, a metà tra un buddy movie e unfantascientifico, debutterà in streaming sulla piattaformaha diffuso in streaming ildi, il nuovocon protagonista, in uscita sulla piattaforma il 24 maggio prossimo. Nella pellicola, che combina la fantascienza con elementi da buddy movie,interpretaShepherd, una geniale analista di dati con tendenze misantropiche e una sfiducia ancora maggiore nei confronti dell'Intelligenza Artificiale, che si trova bloccata in una situazione in cui l'unico modo per salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale canaglia è affidarsi a un'altra per aiutarla a sconfiggerla. Ildel ...

“You need me on that mission…” Full trailer drops for ‘ATLAS’ - ATLAS Shepherd (Jennifer Lopez), a brilliant but misanthropic data analyst with a deep distrust of artificial intelligence, joins a mission to capture a renegade robot with whom she shares a ...heyuguys

ATLAS: Jennifer Lopez and Simu Liu Star in Official Trailer for Netflix Sci-Fi Movie - The description of ATLAS reads, "ATLAS Shepherd (Jennifer Lopez), a brilliant but misanthropic data analyst with a deep distrust of artificial intelligence, joins a mission to capture a renegade robot ...comicbook

ATLAS Trailer: Jennifer Lopez takes on a role like never-before - Jennifer Lopez takes on a never-before-seen avatar as a sci-fi action heroine in "ATLAS," directed by Brad Peyton, set to premiere exclusively on Netflix on May 24th!iwmbuzz