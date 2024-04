Atlas, è arrivato il trailer italiano ufficiale del film Netflix con Jennifer Lopez - In streaming sulla piattaforma della N rossa dal prossimo 24 maggio questo action di fantascienza che parla (anche) di relazioni umane con l'Intelligenza Artificiale.comingsoon

Ecco il nuovo Atlas di Boston Dynamics. Il nuovo video del nuovo robot umanoide completamente elettrico - Info Data - La Boston Dynamics ha mostrato una nuova versione completamente elettrica del robot umanoide Atlas. Dotato di attuatori elettrici al posto dei vecchi giunti idraulici, promette di superare le performa ...informazione

Boston Dynamics Atlas supera i contorsionisti umani - Non sorprende che Boston Dynamics introduca il nuovo Atlas elettrico come il «Robot umanoide più dinamico del mondo». Sarà chiamato a dimostrare le due abilità in altri video in arrivo dal costruttore ...macitynet