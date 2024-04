Atlas | nel trailer del film sci-fi - Jennifer Lopez salva l’umanità dalla AI

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 23 aprile 2024) Netflix ha appena svelato ildi, il nuovo action sci-fi condiretto da Brad Peyton in uscita sulla piattaforma il 24 maggio 2024. C’è tantissima azione in questo video promozionale, con J.Lo impegnata a guidare un robot esoscheletro attraverso lande ghiacciate e desolate, ma non mancano le battute cult o scult, questo lo deciderà il pubblico.nel– fonte NetflixNella trama del, che è ambientato in uno scenario futuribile, l’agenteShepherd () ha trascorso anni della sua vita sulle tracce di un’ingelligenza artificiale chiamata Harlan, che originariamente era stata progettata per aiutare ...