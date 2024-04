Altro che blocco navale | il buco nell' acqua di Meloni in Africa

Roma, 23 aprile 2024 – Che cosa ha portato una personalità pacata come Romano Prodi a stizzirsi tanto per la candidatura di Elly Schlein alle europee? Ci sono due fattori che probabilmente hanno indispettito Prodi e consistenti gruppi del Pd: il primo è che anche la segretaria ha interpretato l’elezione come una corsa nazionale invece che come un voto sul futuro dell’Ue; il secondo è che questa personalizzazione, in un partito di tante anime ... (quotidiano)