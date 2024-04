Altro che Europa - la posta in gioco è la leadership L’analisi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 aprile 2024 – Che cosa ha portato una personalità pacata come Romano Prodi a stizzirsi tanto per la candidatura di Elly Schlein alle europee? Ci sono due fattori che probabilmente hanno indispettito Prodi e consistenti gruppi del Pd: il primo è che anche la segretaria ha interpretato l’elezione come una corsa nazionale invece che come un voto sul futuro dell’Ue; il secondo è che questa personalizzazione, in un partito di tante anime come il Pd, rischia di compromettere l’unità del partito e il futuro allargamento delle alleanze, cioè la costruzione di un campo largo dove i singoli dovrebbero farsi da parte a favore del progetto. Schlein invece, forse stanca delle accuse di debolezza alla propria, ha scelto di rischiare tutto e candidarsi in prima persona nonostante la contrarietà di una parte dei dirigenti nazionali. Cercherà di porsi come ...