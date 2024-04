Manchester City | è stato nominato il successore di Pep Guadiola e il City avrebbe potuto fare un altro colpo da maestro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ilpotrebbe attingere da uno dei club gemelli per sostituire Pep Guardiola una volta scaduto il contratto dell’allenatore l’anno prossimo. Il contratto di Guardiola scadrà all’estate 2025 e in precedenza aveva affermato che potrebbe essere disponibile a firmare un nuovo accordo, ma lo farà nel fine settimana suggerisce che vi sia un “crescente pessimismo”. Lo specchio ha riferito che ilsta quindi preparando un potenziale piano di successione nel caso in cui Guardiola decida di chiamare tempo – una politica che francamente ha senso solo per loro. Ilvorrà evitare le difficoltà di Liverpool e Bayern Monaco Il Liverpool fatica a sostituire ...

Onana trova la falla nel regolamento del gioco del calcio e fa qualificare lo United: “Sapevo tutto” - André Onana è stata il grande protagonista della semifinale di FA Cup vinta dal Manchester United sul Coventry, parando due calci di rigore su quattro ...fanpage

Premier League: il Chelsea nella corsa al titolo dell'Arsenal. Quote in discesa per i Gunners, Palmer cerca un altro gol nel derby - ROMA - Si torna subito in campo in Premier League con i recuperi del 29° turno. Fari puntati su Arsenal-Chelsea: i Gunners - con una partita in più rispetto al Manchester City - sono tornati in vetta ...insideroma

Mourinho: "Mia carriera ancora lunga, ma voglio essere solo l'allenatore. La Roma..." - Il portoghese torna a parlare attraverso un'intervista al Telegraph: "La mia carriera è ancora lunga - dice -. Sogno di fare l'allenatore, a volte sfortunatamente ho avuto a che fare con situazioni in ...sport.sky