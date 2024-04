Allerta Meteo Gialla - per domani previsti temporali sul Lazio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 aprile 2024)di colore giallo su tutto il territorio della Regione: maggiore attenzione alle aree balneari di Roma, Viterbo e Latina.nel territorio del: pericolo allagamenti (credits @Repubblica Roma) – Ilcorrieredellacitta.comPochi minuti fa, la Regioneha indetto una nuovadi colore “giallo”. Le previsioni della Protezione Civile hanno lanciato un allarme maltempo per le prossime ventiquattro ore, in continuità con iche si sono abbattuti sul territorio laziale negli ultimi giorni. Come sempre, l’Ente regionale ha consigliato alla cittadinanza locale di limitare le uscite fuori la propria abitazione per evitare incidenti. Nuova ...