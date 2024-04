Piogge e temporali improvvisi - in Campania scatta l’allerta meteo gialla

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allertadi livello Giallo per, repentini e intensi valido dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani su tutta laad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro). I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Si prevede anche la possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo dellee deisi segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, ...

Da oggi pomeriggio allerta meteo in Campania: temporali e vento, ma solo in alcune zone - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per Piogge e temporali valido dalle 15 ...fanpage

Meteo - Il lungo ponte del 25 aprile inizia con tempo instabile e più freddo della media. Ecco le zone più esposte a Piogge e temporali - Italia ancora inserita in una circolazione di bassa pressione. Il ponte del 25 aprile inizia con locali Piogge. L'area di bassa pressione che si è insediata sull'Italia continuerà a essere alimentata ...3bmeteo

Meteo, ancora maltempo sull’Italia. Possibile miglioramento nel weekend - Ancora neve sia sulle Alpi che lungo l'Appennino con fiocchi fin sotto i 1000 metri. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano però la ...ilsecoloxix