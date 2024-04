Agricoltori in strada a Caserta per il diritto al reddito

agricoltori , ecologisti e organizzazioni della comunità locale di Cambrils e della zona di Tarragona bloccano l'autostrada AP-7 a Cambrils per protestare contro i due megaprogetti previsti nella zona: una fabbrica di batterie chimiche del marchio Lotte e il controverso progetto del megacasinò del marchio Hard Rock. Il progetto Hard Rock sta influenzando i negoziati per il bilancio della Catalogna, poiché il partito politico "Comuns" chiede che ... (liberoquotidiano)

20.40 La protesta degli agricoltori e degli allevatori siciliani ha dato vita a un corteo che ha bloccato il traffico in entrata e in uscita allo svincolo di Dittaino sull'autostrada A19. Il corteo si era diretto verso il Sicilia Outlet Village e ha visto anche molti cittadini in solidarietà alla protesta. I manifestanti hanno bloccato per parecchie ore le rotonde di accesso al centro commerciale creando notevoli disagi al traffico. Gli ... (televideo.rai)