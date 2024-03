Spagna | ecoattivisti e agricoltori bloccano l' autostrada AP-7

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024), ecologisti e organizzazioni della comunità locale di Cambrils e della zona di Tarragonal'AP-7 a Cambrils per protestare contro i due megaprogetti previsti nella zona: una fabbrica di batterie chimiche del marchio Lotte e il controverso progetto del megacasinò del marchio Hard Rock. Il progetto Hard Rock sta influenzando i negoziati per il bilancio della Catalogna, poiché il partito politico "Comuns" chiede che la costruzione di questo casinò non sia consentita come condizione per l'approvazione del bilancio. Inoltre, protestano contro una fabbrica di batterie chimiche che, secondo gli ecologisti, causerebbe una significativa contaminazione delle acque sotterranee in un'area già fortemente inquinata a causa della forte presenza dell'industria petrolchimica.