(Di domenica 10 marzo 2024) Ancora proteste degli allevatori esiciliani. Questa mattina dal presidio permanente di Dittaino,attivo da oltre un mese, dopo un'assemblea, è partito un corteo spontaneo verso il Sicilia Outlet Village. Trafficoin entrata e in uscita dall', all'altezza dello svincolo di Dittaino, anche grazie ai cittadini che in solidarietà allahanno spento le auto unendosi al corteo. I manifestanti hanno occupato per diverse ore le rotonde di accesso al centro commerciale, creando ingenti disagi al traffico.

Cortei e polizia dal volto umano e democratico: per lo sputo basta un kleenex: Nel 1969 scoppiò una violenta protesta, guidata da Gérard Nicoud, da parte di commercianti e ... Gli agricoltori e i camionisti bloccarono le strade. Gli impiegati, durante gli scioperi chiudevano a ...

Polonia: ancora nessun accordo tra Tusk e agricoltori: Gli agricoltori in protesta lasciano passare solo 12 camion diretti in Ucraina ogni 12 ore. I manifestanti al confine con l'Ucraina lasciano passare però i trasporti di aiuti umanitari e militari, ...

Il Canavese apre le porte alla protesta degli agricoltori: Il Canavese apre le porte alla Protesta degli agricoltori: In risposta alle attuali manifestazioni degli agricoltori e degli allevatori diffuse in Europa, in Italia e nel Piemonte, il Comune di Ozegna ha convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ...

Protesta agricoltori, bloccato tratto autostrada nell'ennese: Protesta agricoltori, bloccato tratto autostrada nell'ennese: Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!

La protesta dei trattori a San Severino, nasce pure un comitato: La Protesta dei trattori a San Severino, nasce pure un comitato: SAN SEVERINO Debutto ufficiale a San Severino per il Cam, il Comitato agricoltori maceratesi, che ad un mese di distanza dal sit in piazza del Popolo ha scelto di nuovo la città ...