Abbondanti nevicate in Veneto | torna l’inverno anche a bassa quota

Il panorama meteo per l'Italia nel prossimo weekend si annuncia preoccupante, con l'avanzare di una nuova perturbazione che si appresta a investire vasti settori del paese. Già nelle ultime ore…

Dopo settimane di totale assenza di piogge e nevicate, la perturbazione in transito sull’Italia sta riportando precipitazioni sulle regioni settentrionali. Sulle Alpi da venerdì stanno cadendo diversi centimetri di neve, in alcuni casi anche con disagi e problemi alla viabilità, come accaduto al passo del Brennero, rimasto chiuso per diverse ore. Una delle regioni più colpite dalle nevicate è infatti l’Alto Adige, dove sono caduti sino a 70 cm ... (ilfattoquotidiano)