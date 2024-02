Abbondanti nevicate nel Nord Italia | forte pericolo di valanghe dall’Alto Adige alla Lombardia

Sci, cancellato per troppa neve il Super G in Val di Fassa: Brignone danneggiata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo settimane di totale assenza di piogge e, la perturbazione in transito sull’sta riportando precipitazioni sulle regioni settentrionali. Sulle Alpi da venerdì stanno cadendo diversi centimetri di neve, in alcuni casi anche con disagi e problemiviabilità, come accaduto al passo del Brennero, rimasto chiuso per diverse ore. Una delle regioni più colpite dalleè infatti l’Alto, dove sono caduti sino a 70 cm di neve al di sopra dei 1500 metri circa. Questo ha portato ad un aumento deldilungo la cresta di confine e sulle Alpi di Sarentino, con un livello di allerta che raggiunge il grado 4 su 5. Per chi pratica escursioni e discese fuori pista, è fondamentale prestare estrema attenzione e agire con la massima ...