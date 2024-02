Intenso maltempo colpisce l’Italia | nevicate | piogge abbondanti e venti forti

Maltempo, ciclone dai Balcani colpisce le Marche. Temperature in picchiata

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è attualmente sotto l’influenza di un vasto sistema perturbato che sta portando una serie di fenomeni atmosferici intensi in diverse regioni del paese. Secondo le previsioni emesse dall’Aeronautica Militare…L'articolo Meteo Italia, Previsioni del tempo, Notizie e Terremoti.

Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - Il freddo intenso mette a dura prova la pelle che può 'asciugarsi', diventando secca, arrossata e danneggiata. Per ... (ilgiornaleditalia)

Maltempo oggi diretta. La neve paralizza il Brennero, code chilometriche. Allarme vento forte al Centro-Sud: Maltempo in diretta, un'ondata si sta abbattendo sull'Italia con disagi in molte regioni. Ricompare anche la neve, come al Brennero chiuso al traffico da metà mattinata. ilmessaggero

Che tempo farà Tirate fuori gli ombrelli, sarà una settimana di nubifragi e vento: Al sud: maltempo diffuso con piogge e rovesci. Domenica 25. Al nord: peggiora in serata al Nordovest. Al centro: bel tempo. Al sud: maltempo con piogge e rovesci, intensi su Sicilia e Calabria. blitzquotidiano

Weekend con pioggia e aria fredda, rischio nubifragi nelle zone più colpite. Le previsioni per il 24 e 25 febbraio: con il rischio di fenomeni intensi, nubifragi e forti raffiche. In assenza di anticicloni, saranno le correnti atlantiche le protagoniste della prima parte della prossima settimana. Le previsioni ... meteo