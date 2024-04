A Salerno tutto pronto per la fiera del Crocifisso ritrovato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDame e cavalieri, paggi e giullari, vestiti di porpora e verde, blu e indaco: saranno più di 150 i figuranti in abiti d’epoca medievali che apriranno il corteo storico di “Mille più – un tuffo nel Medioevo”, ovvero la XXXII edizione delladel, organizzata dalla bottega San Lazzaro. A loro bisogna aggiungere oltre 100 artisti professionisti, tra giullari, cantastorie e musicisti, per quella che è ormai considerata tra le maggiori fiere medievali d’Italia, in programma dal 25 al 28 aprile 2024 nel centro storico di. Si comincia giovedì 25 aprile, prima del tramonto: alle ore 17.45, in piazza Duomo, partirà il corteo in abiti d’epoca che percorrerà le strade del centro storico diper portarsi in piazza Portanova, dove alle 18 circa ci ...