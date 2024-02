- afferma il neo tecnico della Salernitana - L'Inter ha una rosa più la rifinitura di questa mattina - conclude Liverani - . La piazza è stata sempre trascinata da una fame e una voglia di calcio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "Servirà una partita di voglia e sacrificio", dice il nuovo tecnico della Salernitana- Vigilia della gara contro l'prova a dare la carica in un match più che proibitivo per la Salernitana. Il neo tecnico granata parla attraverso l'organo ufficiale della società. "Domani aff

Calcio: Liverani "Inter può vincere tutto, noi in debito con Salerno" 'Servirà una partita di voglia e sacrificio', dice il nuovo tecnico della Salernitana SALERNO (ITALPRESS) - Vigilia della gara contro l'Inter ...

uefa: il 23% degli sponsor in Europa e' area scommesse Il 23 per cento degli sponsor di maglia in Europa e' legato al mondo delle scommesse. È quanto emerge dal report The UEFA European Club Finance ...

Adani attacca ancora Allegri: “Udinese senza Bierhoff e Amoroso, padre tempo opera in silenzio” Su CalcioUdinese.it le ultime sulla squadra friulana reduce dal pesante successo sulla Juve.