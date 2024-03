Vincenzo Santimone in arresto per l' omicidio del padre a Eboli vicino Salerno | ha confessato tutto al fratello

Sgozza il padre e chiama il fratello: “L’ho ucciso”. Tragedia famigliare a Eboli: A Eboli, in provincia di Salerno, un uomo di 76 anni, Riccardo Santimone, ex gommista in pensione, è stato ucciso a coltellate dal figlio 47enne, Vincenzo. L’omicidio è avvenuto nella serata di ieri, ...tpi

Figlio con problemi psichici uccide a coltellate il padre 76enne al culmine di una lite, poi chiama il fratello per avvisarlo: Tragedia familiare a Eboli, in provincia di Salerno . Riccardo Santimone, 76 anni, gommista in pensione, è stato accoltellato a morte al culmine ...notizie.tiscali

Omicidio in Campania: figlio uccide il padre al culmine di una lite: Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia allertati da alcuni residenti impauriti dalle urla provenienti dall'abitazione dell'uomo ...ilmeridianonews