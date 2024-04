25 aprile in Toscana | Mattarella a Civitella Val di Chiana per non dimenticare l’eccidio nazista

Firenze, 22 aprile 2024 – Trovare la cucina dei propri sogni o quel mobile per riorganizzare la cameretta dei ragazzi o rinnovare il guardaroba. Possibile quasi ovunque in Toscana nella giornata del 25 aprile , più difficile per il 1 maggio , festa ...

Meteo. Come sarà il tempo mercoledì 24 aprile - Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà nuvoloso, con possibili piogge sparse. Temperature con valori minimi fino 5-6°, massime con valori fino ai ...maremmanews

Musica sacra, ultimo appuntamento per la rassegna “O flos colende” - Martedì 30 aprile, alle ore 21.00, si terrà nella Cattedrale di Firenze la prima esecuzione assoluta per Firenze e Toscana del concerto SACRED MOUNT, un viaggio spirituale in musica fra antico e conte ...toscanaoggi

USL Toscana nord ovest, venerdì 26 aprile chiusi gli uffici dei centri direzionali - Venerdì 26 aprile rimarranno chiusi gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano il turno di riposo nella giornat ...lagazzettadilucca