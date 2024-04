Freddo in Toscana | a Firenze riscaldamenti accesi fino al 27 aprile

Anche nei prossimi giorni, e almeno fino al 25 aprile, l’Italia sarà interessata da correnti provenienti dalle latitudini artiche, quindi decisamente fredde per il periodo, riportandoci indietro di oltre un mese sul calendario L'articolo Meteo in Toscana : weekend dal sapore invernale. Freddo e pioggia , neve all’Abetone proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Firenze, 21 aprile 2024 – Siamo passati dai 30 gradi della scorsa settimana al freddo , alle temperature invernali, alla neve in montagna. Una ultima settimana di aprile caratterizzata da un Meteo instabile a causa dell’ingresso di correnti artiche in Italia. È una fase, sottolineano gli esperti Meteo , che proseguirà anche questa settimana. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, è infatti atteso un nuovo peggioramento al nord con neve ... (lanazione)

Cronaca meteo. Vortice Freddo sull'Italia con altre piogge, temporali e neve a quote basse. Situazione ed evoluzione - QUALCHE ROVESCIO IN Toscana. Tra le regioni centrali è la Toscana quella in cui si verificano i fenomeni più frequenti, seppur di debole o al più moderata intensità, concentrati soprattutto sulle aree ...3bmeteo

Emergenza Freddo, si riaccendono i riscaldamenti - In molte città, come a Genova e Pavia, i sindaci hanno autorizzato la riaccensione degli impianti di riscaldamento spenti con l'arrivo della primavera. La neve è tornata a imbiancare prepotentemente i ...tgcom24.mediaset

Termosifoni accesi di nuovo per il Freddo, ripartono i riscaldamenti: orari e limiti città per città - L'ondata di Freddo ha riportato l'Italia al gelo. C'è chi ha ritirato fuori plaid e maglioni e chi invece ha già sfruttato la decisione di alcune amministrazioni comunali ...ilmattino