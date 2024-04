Ponti 25 aprile e 1 maggio - la mappa dei centri commerciali aperti in Toscana

(Di lunedì 22 aprile 2024) Firenze, 222024 – Trovare la cucina dei propri sogni o quel mobile per riorganizzare la cameretta dei ragazzi o rinnovare il guardaroba. Possibile quasi ovunque innella giornata del 25, più difficile per il 1, festa dei lavoratori. Vediamo comunque dove sarà possibile fare shopping nelle due, prossime, festività. Ikea Chiusi il 1, i negozi toscani di Sesto Fiorentino (Firenze) e Pisa sarannoil 25. Il punto vendita di Firenze con orario 9-20, quello di Pisa 9.30-20. I Gigli Il centro commerciale i Gigli di Campi Bisenzio sarà chiuso il 1. Giovedì 25i negozi saranno invece, con orario 9-21, Primark aperto dalle 9 alle 22 e ristoranti ...

(Adnkronos) – I Ponti di primavera costeranno agli italiani circa il 10,5% in più rispetto allo scorso anno a causa dei forti aumenti di prezzi e tariffe in tutto il comparto turistico e dei ...

Roma, 20 aprile 2024 – Ponti del 25 aprile e 1° maggio salatissimi, con rincari un po’ dappertutto. Dai voli alla benzina . Dagli alberghi ai ristoranti. Muoversi per una gita fuori porta quest’anno ...

Durerà quasi una settimana questo atteso ponte primaverile. Non a caso, sono in tanti ai blocchi di partenza: secondo un sondaggio di WeRoad, a mettersi in viaggio sarà il 74% del campione ...

