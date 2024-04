Zack Snyder e le versioni estese | fare di necessità un vizio?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nell’arco di vent’anni,ha realizzato undici lungometraggi, e quasi altrettantealternative: solo quattro dei suoi film, a oggi, non hanno subìto ritocchi/allungamenti per il mercato home video o per lo streaming, rendendol’immagine odierna della nozione del Director’s Cut, la versione preferita dal cineasta che differisce da quella distribuita nelle sale (un concetto spesso associato anche a Ridley Scott, ma nel suo caso a volte il termine è stato usato erroneamente per vendere dei semplici montaggi alternativi, come accaduto con Alien). Strategia di marketing o reale esigenza artistica? Ripercorriamo l’evoluzione della carriera del regista attraverso il fenomeno delledei suoi film, due delle quali (Rebel Moon – Parte 1 e Rebel Moon – ...