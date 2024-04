Zack Snyder rivela cos’ha fatto Tom Cruise per interpretare il personaggio chiave di Watchmen

Si, questa grande scena di X-Men 97 è ispirata a Man of Steel di Zack Snyder - L'ennesimo capitolo della rubrica 'come Zack Snyder ha influenzato la messa in scena dei supereroi', stavolta in versione tv animata.serial.everyeye

Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice, la recensione del nuovo capitolo della saga di Zack Snyder - Fra Star Wars, Il gladiatore, I sette samurai, un pizzico di Signore degli Anelli e chi più ne ha più ne metta, il primo film della saga di Rebel Moon che, almeno nei piani di Zack Snyder, potrebbe ...filmpost

Rebel Moon 3 e Snyder Cut, Zack Snyder scatenato: nuovi dettagli inediti - Il regista ha parlato di cosa aspettarsi dal terzo capitolo di Rebel Moon e dalla director's cut di Parte 1 e Parte 2.cinema.everyeye