Calendario Preolimpico Doha 2024 tiro a volo | programma - orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ildeldidi, indal 21 al 28 aprile: ecco tutte le informazioni per seguire la manifestazione. Grande attesa per l’appuntamento che assegnerà due carte per i Giochi Olimpici di Parigiai migliori classificati di ciascuna gara individuale. L’Italia si presenta al via con 11 tiratori, tra uomini e donne, ma i fari sono puntati soprattutto sullo skeet maschile. La nazionale italiana ha infatti già conquistato due pass (il massimo possibile) in tutte le specialità, ad eccezione dello skeet maschile, appunto, dove ne ha soltanto uno al momento. Per la verità, l’Italia è già certa di conquistare anche il secondo pass nello skeet maschile: qualora non arrivasse in Qatar o ai prossimi Europei di ...