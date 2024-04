Tiro a volo - Qualificazione Olimpica Doha | al maschile Fabbrizi in test - al femminile Rossi indietro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Il Torneo dididiha ufficialmente preso il via con le prime due serie diper il Trap. Dopo cinquanta piattelli lanciati, Massimoguida la classifica con un ottimo 50/50. Seguono il Carabiniere di Monteprandone Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) e di Mauro De Filippis (Fiamme Oro), che domani ripartiranno dal punteggio di 49/50. Al, qualche difficoltà per le azzurre. Al momento la classifica è guidata dalla kazaka Mariya Dimitryenko, l’unica ad aver chiuso le due serie odierne con un perfetto 50/50. In leggero ritardo Jessica(Fiamme Oro) con 47/50 e Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) con 46/50. Domani la competizione proseguirà con altre 2 serie di ...