Serena Bortone - provvedimento disciplinare in arrivo dopo la lettura del monologo Scurati? L’ipotesi ormai virale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sabato scorso ha segnato un importante punto di svolta per la Rai e per il programma “Splendida Cornice” di. L’intervento dell’autore Antonio, previsto per celebrare il 25 aprile, è stato bloccato dalla direzione della Rai poche ore prima della trasmissione, causando una tempesta mediatica e politica. Il Testo censurato e la reazione diLa conduttrice ha aperto la puntata leggendo il testo bloccato di, che è stato condiviso gratuitamente dall’autore con la trasmissione. Questo gesto ha trasformato il programma di Rai3 nel fulcro dell’attenzione mediatica, raddoppiando gli ascolti rispetto alla settimana precedente e scatenando un’ampia discussione pubblica. Le reazioni non si sono fatte attendere: figure politiche di spicco, ...