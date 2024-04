Fiorello ospita Max Pezzali | mini concerto a Viva Rai2! Il conduttore sul caso Scurati e Serena Bortone – Video

A Che tempo che fa su Nove, alla vigilia del Festival di Sanremo 2024, ecco ospiti in collegamento i due animatori della kermesse: Amadeus, il direttore artistico, e Fiorello . Già, proprio loro: i ... (liberoquotidiano)

Colpaccio per Che tempo che fa! Amadeus e Fiorello vanno da Fazio . I due conduttori saranno gli ospiti di Che tempo che fa, sul canale Nove, nella puntata di domenica 4 febbraio. A dare l’annuncio, ... (laprimapagina)

Nonostante il divieto per il vincitore del Festival di presenziare alla trasmissione, Amadeus e Fiorello saranno ospiti di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio. Che, come ben sappiamo, non è più nelle ... (metropolitanmagazine)