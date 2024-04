Scritte sulle panchine a piazza Roma - Mastella | Imbrattare non è protesta e solidariet - è una sciocchezza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ legittimo esprimere il dissenso e il dolore per quanto di crudele sta accadendo in Medio Oriente: farlo imbrattando gli arredi urbani, invece, è un’ignobile. Lesugli arredi urbani della città, come accaduto a, non aiutano nessuno e non sono né, néà: sono solo un’offesa e un danno per la città”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clementea proposito di alcuneapparsee che il Comune provvederà a cancellare rapidamente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.