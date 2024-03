Concorsi scuola 2024 | cosa vuol dire “annullati” nel report del Ministero sulle prove scritte

(Di domenica 17 marzo 2024): si sono concluse leper infanzia e primaria, sono previste altre due giornate per lasecondaria. Ilpubblicato dalci riporta un quadro ottimistico, con alte percentuali di candidati ammessi alla prova orale (e pratica per le classi di concorso che la prevedono). Alcunesono state però annullate.. L'articolo .

scuola, in Friuli Venezia Giulia i prof più "secchioni" di'Italia: oltre il 92% ha superato lo scritto del concorso - PORDENONE-UDINE-TRIESTE - Mancano ancora due giorni di esami, per il concorso della secondaria, ma il dato parziale degli ammessi all'orale, dopo i primi tre giorni di svolgimento della ...ilgazzettino

“Dalla vela a Compostela ma la mia vera passione ora è la Costituzione” - La seconda vita di Alberto Maritati, leccese, si chiama Costituzione, della quale più che un testimonial è un autentico partigiano. «Per la Costituzione italiana – premette - non mi risparmio mai. Poi ...bari.repubblica

Concorsi docenti 2024, come e quando sarà possibile visualizzare prove svolte e i quesiti proposti - in via di svolgimento fino al 19 marzo le prove scritte del concorso di docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Per l’autunno è atteso un nuovo bando Pnrr. Come fare per visualizzare i ...orizzontescuola