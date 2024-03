Scritte sulle pareti appena ripulite | il Comune le cancella di nuovo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) In poco più di 24 ore l’Amministrazione ha provveduto a farre lerealizzate nella notte tra domenica e lunedì nel sottopasso tra piazza dei Mercanti e viale Santuario. Da anni ormai i muri del percorso pedonale erano coperti di graffiti colorati. Sabato un team di ragazzi del Rotaract, in un progetto con l’amministrazione, ha provveduto a ripulire stendendo una mano di vernice grigia. Un intervento contro cui sono arrivati slogan in vernice spray nero e rossa. Gli autori del blitz, anche con insulti alla polizia e ai giovani volontari, hanno scritto: "Il sottopasso è anche luogo di socialità ed espressione che vi piaccia o meno", "Muri puliti, popolo muto", "Un muro è solo un muro e sopra ci scriviamo", "Tanto ricoloriamo tutto", "Ma quale sicurezza, ma che decoro urbano", "Ci scusiamo per il disagio i colori torneranno". Martedì ...