Scontro frontale via Sturzo - bimbo trasferito al Santobono

Tempo di lettura: < 1 minutoscontro frontale questo pomeriggio tra una Fiat Punto e una Opel in via Sturzo a Benevento. quattro le persone ferite e trasportate in ospedale: si tratta di una ... (anteprima24)

(Adnkronos) – Ha tentato di uccidere la ex causando un frontale con la sua auto. Lo scontro con due persone ferite sembrava solo l'ennesimo incidente stradale sulle strade della Sardegna, ma non era ... (webmagazine24)