Scontro frontale tra due macchine in centro Feriti i conducenti - un 21enne e un 63enne

(Di lunedì 22 aprile 2024) Due. È il bilancio dello spaventoso incidente che si è verificato sabato sera a Bibbiano, in via Fratelli Corradini. Erano circa le 20,30 quando, all’altezza di via Fratelli Corradini, è avvenuto lotra due auto. Un impatto terribile quello tra un’Audi A1 – condotta da un– e una Fiat 16 condotta da un. Sul posto si sono precipitate due ambulanze e l’automedica. La situazione è apparsa da subito seria. Entrambi isono stati quindi trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Il giovane è stato dimesso ieri in mattinata, mentre l’uomo è tuttora ricoverato in condizioni serie, in osservazione, al pronto soccorso, ma tuttavia non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della stazione ...