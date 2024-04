Sciopero nazionale dei trasporti venerdì 26 aprile | chi aderisce e perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) In arrivo un nuovodei mezzi.26in tutta Italia andrà in scena un’agitazionedei lavoratori del trasporto pubblico locale indetta dal sindacato CONF.A.I.L. F.A.I.S.A., l’organizzazione sindacale che rappresenta i lavoratori del settore. Allo– si legge in una nota di Atm, l’aziendamilanesi – “ha aderito la segreteria provinciale Sama Faisa Confail”, motivo per cui a Milano metro, tram e bus saranno a rischio. Lo, si legge sul sito di Atm, è stato proclamato “per forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea; disaffezione al “mondo” dei; ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del T.P.L.; ...