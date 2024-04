Sciopero nazionale trasporti | a rischio bus e treni giovedì 11 aprile

(Di venerdì 5 aprile 2024) I bus di Autolinee toscane potranno subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Regione. Il servizio non sarà garantito dalle 18 alle 22 L'articolo proviene da Firenze Post.

Al porto di Salerno lo Sciopero dei lavoratori: parlano le sigle sindacali - Tra i motivi della protesta, precisa una nota del sindacato di categoria, “ la difesa del Contratto Collettivo nazionale dei Porti, l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni ...infocilento

Giovedì lo Sciopero nazionale di Cgil e Uil per i settori privati. A Cuneo un presidio - Al centro delle rivendicazioni la sicurezza sul lavoro e la questione della precarietà: “Le persone vengano retribuite bene per lavori buoni” Cgil e Uil hanno proclamato per giovedì 11 aprile uno ...cuneodice

Eav, Sciopero di 4 ore giovedì 11 aprile: servizi a rischio - Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." Possibili disagi per gli utenti dei mezzi Eav giovedì 11 aprile a causa dello Sciopero nazionale di quattro ore. Sciopero di quattro ore: disagi ...2anews