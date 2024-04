Bergamo . Dai bus e i tram ai rifiuti . In occasione delle festività Pasqua li cambia l’organizzazione dei servizi a Bergamo . Ecco i dettagli. Atb e Teb Da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile, in ... (bergamonews)

Per il weekend di Pasqua e Pasquetta 2024 a Milano sono previste delle modifiche agli orari di bus, metro e tram Atm. Sabato 30 marzo 2024 le linee 39, 55, 89, 171, 175, 176, NM1, NM2, NM3 e le ... (fanpage)

"Blocco del traffico" a Milano: metro chiusa, tram e bus deviati - Una stazione off limits e diverse linee deviate. Anche Atm domenica 7 aprile dovrà fare i conti con il "blocco del traffico" previsto a Milano per la "Wizzair Milano Marathon". Lo start è fissato per ...milanotoday

Bus, tram e funicolari: possibili disagi l’11 aprile per lo sciopero nazionale - TRASPORTI. Atb e Teb comunicano che giovedì 11 aprile potrebbero verificarsi disagi sui servizi egli autobus e del tram T1 Bergamo-Albino dalle 16 alle 20.ecodibergamo

Maratona: domenica 7, deviazioni e stazione Duomo chiusa - (mi-lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2024. Domenica 7 aprile c’è la Milano Marathon. Diverse linee cambiano servizio per permettere il passaggio dei maratoneti. In alternativa, dove vi è possibile, u ...mi-lorenteggio