Sanità - 18 mln di accessi in pronto soccorso nel 202 - 4 mln impropri

(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano, 22 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia nel 2023 si sono registrati 18,27 milioni dinegli ospedali sede die di Dipartimento di emergenza urgenza e accettazione di primo e secondo livello (Dea I e Dea II), con un incremento del 6% rispetto al 2022. La prevalenza degli

Nonostante gli sforzi del governo Meloni e lo stanziamento di 520 milioni nell'ultima Finanziaria, la Sanità pubblica in Italia è sempre più in difficoltà e le ripercussioni si vedono sui malati. La ...

costi eccessivi, lunghi tempi di attesa, difficoltà di accesso: sono alcuni dei motivi che hanno costretto oltre 4,1 milioni di persone a limitare le spese per esami o visite specialistiche Segui ...

Progetto Sant'Egidio per screening a migranti per epatite c: positivi l'1,5%: Il quadro emerso dal Global Hepatitis Report 2024 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riporta che l'epatite virale è la seconda causa infettiva di morte a livello globale, con ...1 mln nel 2019 a ...

Salute e solidarietà: Comunità di Sant'Egidio, presentati i risultati del progetto "Camminare insieme per la cura dell'epatite C": ...1 mln nel 2019 a 1,3 nel 2022. Di questi, l'83% è stato causato dall'epatite B e il 17% dall'... direttore del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl Roma 1 " se non identificata e correttamente ...