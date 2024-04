Sanità | 9 mln di italiani indebitati per le cure Prestiti oltre il miliardo

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 2 aprile 2024) Nonostante gli sforzi del governo Meloni e lo stanziamento di 520 milioni nell'ultima Finanziaria, lapubblica in Italia è sempre più in difficoltà e le ripercussioni si vedono sui malati. La gente per far fronte alle spese mediche è costretta a indebitarsi.undi euro: è questo, secondo le stime di Facile.it e lo riporta La Stampa, il valore deipersonali erogati agli assistiti nel 2023 per far fronte alle spese mediche. La salute ha un costo e chiedere un finanziamento per sostenere le spese sanitarie è pratica sempre più diffusa tanto che, lo scorso anno, il peso percentuale di questiè aumentato del 6,6% rispetto al 2022. Le famiglie che hanno accusato un disagio economico a causa delle spese sanitarie erano il 4,7% nel 2019, sono salite al 5,2 nel 2020, per ...