Oro | perché il suo prezzo sta battendo record su record

(Di venerdì 12 aprile 2024) Quando sarà il momento di vendere l’oro? Questo periodo si può definire come una vera e propria corsa, degna dei fumetti di Zio Paperone. Negli ultimi mesi, infatti, le quotazioni del metallo prezioso stanno infrangendosu. Solamente nella giornata di ieri, giovedì 11 Aprile, hanno toccato i 70 € al grammo. Si tratta di un valore mai raggiunto negli ultimi anni. Dopo un trend sostanzialmente stabile il cambio di passo è avvenuto a febbraio, quando le quotazioni hanno subito una brusca accelerazione, sganciandosi dallo stallo dei circa 60 € al grammo a cui era ancorato da mesi. La cosa più interessante, però, è scoprire i motivi dietro quest’improvviso innalzamento dei prezzi. Per quale ragione l’oro è arrivato a valere così tanto? Le cause di questo impennamento sono sostanzialmente tre. La prima ...

Ferrari: le tappe di elettrificazione per la gamma: ... perché priva di tante cose, soprattutto dell' anima motoristica che è sempre stata il punto di ... Ferrari La Ferrari Monza SP1 in tinta oro che evoca una tradizione storica preziosa

Arlena di Castro - Arrestati i due malviventi che avevano sottratto ad anziana tutti i gioielli con la scusa del 'finto carabiniere': ...veniva riconosciuto dalla anziana signora come il finto carabiniere che aveva prelevato l'oro. I ... non solo per l'età, ma anche perché si trovava da sola in casa, al cospetto di un uomo sconosciuto, ...