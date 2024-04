Il prezzo spot dell' oro scende a 2 374 dollari l' oncia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) E' in ribasso questa mattina il'oro. Le quotazionidel metallo con consegna immediata arretranoo 0,35% portandosi a 2.374,44l'. Il contratto per giugno segna invece -0,65% a 2.392,1

Prezzo dell'oro in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Prezzo dell'oro con consegna immediata (Gold spot ) passa di mano a 2.169 ,68 dollari con un calo dello 0,53% mentre il Comex ... (quotidiano)

Nelle ultime ore, si sta parlando moltissimo dell’aumento di prezzo di Spotify e tanti abbonati italiani temono di vedere rincarato il costo dell’abbonamento per il servizio di ascolto. Niente ... (optimagazine)

Ecco quanto potrebbero valere $1.000 in Bitcoin nel 2025 - Pal ritiene che il Bitcoin potrebbe raggiungere 1 milione di dollari entro il 2025. Attualmente, 1.000 dollari valgono circa 0,0155 BTC. Se il BTC dovesse raggiungere 1 milione di dollari, 0,0155 ...it.benzinga

Borse in tensione - Durante l’avvio di seduta, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e gli aumenti dei timori di un’escalation fanno salire il prezzo del petrolio per poi subire un ritracciamento. Alle 17h40 il prezz ...milanofinanza