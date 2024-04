Grandine in Romagna e neve in arrivo | ecco dove Le previsioni meteo aggiornate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Bologna, 21 aprile 2024 – Forteinnel tardo pomeriggio di ieri, ovvero sabato. Una “quantità impressionante” – come ha raccontato la sindaca Tania Bocchini – si è riversata sul territorio tra Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone, ma anche nel Riminese grossi chicchi sono scesi fino alla tarda serata. “Laè stata interessata da una serie di temporali con fenomeni sia grandinigeni su coste, pianure e colline, sia difin sui 700 metri nell'entroterra appenninico”, conferma Roberto Nanni, tecnicorologo Ampro. “Un'altra formazione temporalesca, in entrata dal mare, ha riguardato attorno alle 23 di ieri sera il territorio Riminese con rovesci intensi e locali accumuli di ‘soft hail’ (video). Eventi previsti in coincidenza della nuova perturbazione (n.6) che nel ...