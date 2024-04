Freddo tardivo almeno fino al 25 aprile - in arrivo altri temporali con neve anche a quote basse

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 aprile 2024) Ilproseguirà a caratterizzare questa seconda metà del mese di. A confermarlo è Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “Si andrà per8 giorni con temperature sotto la media per via dei venti in discesa dall’Artico. Tempo spesso instabile con ulteriori rovesci e. E lunedìcollinari al nord”.nei prossimi giorni, eal 25, l’Italia sarà interessata da correnti provenienti dalle latitudini artiche, quindi decisamente fredde per il periodo, riportandoci indietro di oltre un mese sul calendario: “Il sole ormai alto sull’orizzonte mitigherà certamente il clima diurno, ma in montagna farà decisamente ...