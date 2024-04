Esame di Maturità - è partito il toto-tracce | i soliti D’Annunzio e Pirandello ma c’è chi punta sull’effetto Oscar di Oppenheimer e sull’Intelligenza artificiale

Domani il Brescia completerà il programma della trentatreesima giornata di serie B andando a giocare il posticipo in casa del Venezia. Una sfida dal fascino notevole, che si disputerà in una cornice ...

Ddl Valditara, come cambia la scuola: stretta sulla condotta e sulle sospensioni: In ottica dell'esame di maturità, poi, gli studenti che non raggiungono almeno l'8 in condotta potranno perdere fino a 3 crediti, andando così a influire sul voto di diploma. Tra le novità introdotte ...

Maturità 2024, che ansia: 1 studente su 3 già con attacchi di panico, colloquio bestia nera ma i social aiutano. Sondaggio 'Maturansia': Nulla di nuovo, invece, a proposito dell'ansia: lo stato d'animo preoccupato è un "compagno" immancabile per chi si accinge ad affrontare l'esame di maturità . La community ' Maturansia ' ha cercato ...