Esame di maturità 2024 e la prima prova scritta | consigli per gli studenti e vademecum per i commissari di lingua italiana

Con ormai alle spalle i primi due terzi abbondanti di stagione, per il Bologna è giunto il momento di diventare definitivamente grande. La formazione di Thiago Motta non solo è rimasta aggrappata al ... (ilfoglio)

Domani il Brescia completerà il programma della trentatreesima giornata di serie B andando a giocare il posticipo in casa del Venezia. Una sfida dal fascino notevole, che si disputerà in una cornice ... (sport.quotidiano)

Ritorno ai giudizi sintetici alla primaria, stretta su sospensioni e 5 in condotta, multa salata per chi aggredisce docenti e ATA. Ddl ...: Con il 5 in condotta scatterà la bocciatura, e il voto peserà anche sui crediti per l'esame di maturità. Inoltre, gli studenti sospesi fino a due giorni dovranno svolgere attività di riflessione e ...

I giovani Non sanno cosa fare da grandi, idee poco chiare e carenza orientamento. Sondaggio CNC Media: Quasi la metà degli intervistati (45%) ritiene che la scuola non prepari adeguatamente al mondo del lavoro o dell'università, focalizzandosi unicamente sul superamento dell'esame di maturità. Solo ...