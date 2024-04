Brescia | esame di maturità a Venezia Probabili formazioni e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Domani ilcompleterà il programma della trentatreesima giornata di serie B andando a giocare il posticipo in casa del. Una sfida dal fascino notevole, che si disputerà in una cornice particolare come quella dello Stadio Penzo. Al di là degli aspetti geografici, però, l’incontro con gli arancioneroverdi, decisi a vincere per continuare a lottare per la promozione diretta, riveste un’importanza singolare per questo finale di stagione della squadra di Maran. Proprio grazie allo slancio trasmesso dall’attuale allenatore, Bisoli e compagni si sono inseriti in zona play off ed hanno posto in bella evidenza le qualità necessarie per meritare di disputare al termine della regular season gli spareggi per salire in serie A. In questo senso, uscire con un risultato positivo da una sfida impegnativa come quella con il...