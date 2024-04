‘Earth Day’ - oltre mille volontari liberano la Campania da 7 tonnellate di rifiuti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn’onda blu di10milache con tenacia e determinazione, sfidando le avversità del meteo, ha dedicato un weekend alla Terra in occasione della 54esima ricorrenza dell’Earth Day indetto dalle Nazioni Unite e quest’anno dedicato alla tematica “Planet vs Plastics”. L’associazione diato Plastic Free Onlus, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, è entrata in azione in ben 288 appuntamenti di pulizia ambientale su tutto il territorio nazionale a cui si sono aggiunte, per la prima volta, sei iniziative all’estero. Grazie all’impegno deisono stati rimossi complessivamente 121.534 kg di plastica edall’ambiente, ridando vita e splendore a spiagge, parchi, giardini, rive dei fiumi e tante altre aree pubbliche. Anche ...