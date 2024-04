Earth day – Plastica - imballaggi e qualità dell’aria | le sfide globali per il clima che l’Italia guarda con sospetto o osteggia

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Il Pianeta contro la” è il tema della 54esima edizione della Giornata della Terra, nata nel 1970 su iniziativa della ong americanaday.org che, oggi chiede una riduzione del 60 per cento della produzione di tutte le plastiche entro il 2040. E il momento è cruciale: questa settimana, infatti, iniziano ad Ottawa, in Canada, le negoziazioni per il quarto e penultimo ciclo di negoziati delle Nazioni Unite, l’INC-4, per un Trattato globale sull’inquinamento da. La posizione delnon è tra quelle più ambiziose e, di fatto, se questa settimana il Parlamento Ue sarà chiamato ad approvare anche il regolamento sugli, vale la pena ricordare cheè stata l’unico Paese ad opporsi alla nuova misura e ai limiti più stringenti che ...

Un’occasione per celebrare il pianeta, ma soprat tutto per sensibilizzare sull’emergenza climatica, che potrebbe arrivare a un punto di non ritorno se non si inverte radicalmente la rotta: ogni anno ...

Sulla maglia va un numero per il pianeta: “Earth Day” a San Siro, l’Inter in campo per il derby - I nerazzurri sostengono la campagna del Wwf, “Il Panda siamo Noi”, scendendo in campo nel derby di lunedi’ 22 con maglie speciali. Ad ogni giocatore è associato un messaggio sulla crisi climatica ...corriere

Inter al derby con messaggi dell'Earth Day sulle maglie - (ANSA) - ROMA, 22 APR - Nella Giornata della Terra (Earth Day), l'Inter scende in campo per il derby di Milano con una etichetta sulla maglia che racconta un dato o un messaggio di mobilitazione ...ecodibergamo

Inter to wear 'Ext1nction Numb3rs' for Earth Day - Inter and WWF Italia have teamed up for an Earth Day initiative to show that the environmental crisis affects everyone and needs addressing, with special shirts with 'Th3 Ext1nction Numb3rs' on that t ...ansa