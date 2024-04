Earth Day 2024 - Planet vs Plastics | la ricorrenza che è anche una sfida globale In tutto il mondo eventi e iniziative

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un’occasione per celebrare il pianeta, ma sopratper sensibilizzare sull’emergenza climatica, che potrebbe arrivare a un punto di non ritorno se non si inverte radicalmente la rotta: ogni anno il 22 aprile ricorre la Giornata della Terra, oday.day.org, il movimentoche organizza la Giornata della Terra e recluta i movimenti ambientalisti inil, punta ancora una volta a coinvolgere governi, istituzioni, imprese e oltre un miliardo di cittadini che ormai partecipano ogni anno a questa manifestazione affinché ciascuno faccia la propria parte perché “tutti siamo responsabili”. Un’emergenza urgentee sopratnel nostro continente se, come rivela il rapporto sullo ‘Stato europeo del clima 2023’ redatto da ...