Controlli straordinari da Montefusco alla Valle Ufita | I Carabinieri controllano i cantieri

(Di lunedì 22 aprile 2024)da: Ipassano al setaccio anche i. E’ proseguita senza soluzione di continuità, anche nel corso dell’ultima settimana, l’attività di prevenzione e contrastocriminalità svolta dal Comando Provinciale deidi Avellino. In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Paola Spena, la Compagnia di Mirabella Eclano ha coordinato mirate attività ispettive presso un cantiere edile di, nel quale i militari hanno fatto accesso unitamente a personale della ASL, dell’INPS e dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino. Al termine degli accertamenti, tre persone (il committente, il legale ...

violazioni accertate aumentate del 60% con i controlli straordinari della Polizia locale di Bollate nei fine settimana. Sono i risultati del progetto “Vuoi bere? Non guidare“ che ha visto la Polizia ...

Controlli ambientali a salvaguardia del territorio. Un denunciato a Fidenza In evidenza - Denunciato il titolare di una attività operante in provincia nel settore del riciclo di autoveicoli. Fidenza, 21 aprile 2024 - Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato messo in a ...gazzettadellemilia

Più Controlli serali in zona stazione contro ladri e vandali - Verrà attuato l’accordo tra prefettura, Regione e Trenord Agenti di polizia locale in servizio due giorni a settimana ...laprovinciapavese.gelocal

Controlli straordinari dei carabinieri nella zona della stazione Termini: 2 arresti e 11 denunce - ROMA (cronaca) - Una forte azione di contrasto a degrado ed illegalità ilmamilio.it - nota stampa dei carabinieri I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, con il supporto dei Carabinieri di al ..ilmamilio