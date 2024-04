(Di martedì 16 aprile 2024)accertatedel 60% con idinei fine settimana. Sono i risultati del progetto “Vuoi bere? Non guidare“ che ha visto ladiimpegnata per una sera del fine settimana, dalle ore 18 all’1 di notte, dall’1 maggio al 31 ottobre 2023. Sei mesi ...

Bollate, controlli straordinari della Polizia locale, violazioni aumentate del 60% - Violazioni accertate aumentate del 60% con i controlli straordinari della Polizia locale di Bollate nei fine settimana. Sono i risultati del progetto ...ilnotiziario

Bollate. “Vuoi bere Non guidare“. I risultati di un anno di progetto - (mi-lorenteggio.com) Bollate, 16 aprile 2024 – Ottimi risultati per il progetto “Vuoi bere Non guidare“ che ha visto la Polizia locale di Bollate impegnata per una sera del fine settimana, dalle ore ...mi-lorenteggio

Inaugurata la nuova casa dell'acqua di Bollate - Taglio del nastro questa mattina, 12 aprile, in via Ospitaletto, per la terza Casa dell’Acqua di Bollate. Installata dal Gruppo CAP, green utility che gestisce il servizio idrico in città, l’impianto ...primamilanoovest