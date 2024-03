Controlli straordinari sugli autodemolitori | denunciato il titolare di un' impresa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024) San Lazzaro di Savena (Bologna), 25 marzo 2024 - Doveva provvedere alla demolizione delle auto, bonificando i veicoli fuori uso dalle componenti pericolose. I carabinieri forestali del nucleo di Ozzano dell'Emilia e del nucleo di Imola hanno invece accertato che tutto questo non avveniva e hanno cosìildi unadi San Lazzaro per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività di autodemolizione e per inosservanza alle prescrizioni dell’autorizzazione ambientale e omessa bonifica di veicolo fuori uso. In particolare, nel corso di un controllo eseguito congiuntamente ai tecnici di Arpae, è stata riscontrata la mancata bonifica dalle componenti pericolose (liquidi motore, liquidi freni e impianti) dei veicoli fuori uso che venivano inviati al centro di ...